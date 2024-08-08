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鉅亨速報

營收速報 - 華電(1603)7月營收5.46億元年增率高達83.99％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15


華電(1603-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣5.46億元，年增率83.99%，月增率67.53%。

今年1-7月累計營收為27.17億元，累計年增率26.69%。

最新價為37.15元，近5日股價下跌-6.57%，相關電器電纜下跌-3.54%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+870 張
  • 外資買賣超：+1019 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-149 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 5.46億 84% 68%
24/6 3.26億 -2% -38%
24/5 5.28億 46% 83%
24/4 2.88億 2% 4%
24/3 2.76億 -12% -3%
24/2 2.85億 -7% -39%

華電(1603-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為鋁線、鋁電線電纜、交連聚乙烯電纜及其配件等製造及買賣等業務。鋁門窗、鋁型材、帷幕牆之設計、製造、按裝及買賣等業務。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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