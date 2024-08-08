營收速報 - 華電(1603)7月營收5.46億元年增率高達83.99％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15
今年1-7月累計營收為27.17億元，累計年增率26.69%。
最新價為37.15元，近5日股價下跌-6.57%，相關電器電纜下跌-3.54%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+870 張
- 外資買賣超：+1019 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-149 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|5.46億
|84%
|68%
|24/6
|3.26億
|-2%
|-38%
|24/5
|5.28億
|46%
|83%
|24/4
|2.88億
|2%
|4%
|24/3
|2.76億
|-12%
|-3%
|24/2
|2.85億
|-7%
|-39%
華電(1603-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為鋁線、鋁電線電纜、交連聚乙烯電纜及其配件等製造及買賣等業務。鋁門窗、鋁型材、帷幕牆之設計、製造、按裝及買賣等業務。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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