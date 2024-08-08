日銀會議摘要：成員主張「及時、漸進地」升息

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-08 14:13

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日本央行周四 (8 日) 公布了 7 月底上次政策會議的記錄，顯示成員們討論了進一步升息的問題，央行政策委員會的一些成員主張「及時、漸進地」升息。

央行在會議上將主要利率上調至 0.25% 左右。日本央行總裁植田和男也表示，有可能進一步升息。

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會議摘要報告顯示，許多政策制定者認為 0.25% 的利率，仍然有效地處於貨幣寬鬆水準。

根據會議摘要，一位政策委員會成員表示，央行最終應將政策利率提高至 1% 左右或更高，這是日本央行政策制定者首次指定潛在終點。

摘要顯示，委員會討論了進口成本上升和工資穩定增長，可能推高通膨超過預期的風險，凸顯出委員會越來越意識到可能需要進一步升息。

一位委員表示，即使在 7 月升息之後，如果企業繼續提高物價、薪資和資本支出，「日本央行也必須酌情進一步調整貨幣寬鬆」。

7 月 31 日，央行出人意料地將短期政策目標從零提高到 0.1% 至 0.25%，為 15 年來最高，並發布了縮減大規模資產購買計畫的預定進程。

7 月的升息以及日本央行總裁植田隨後發表的言論，表明了進一步升息的可能性，同時也有跡象顯示，聯準會正準備降低美國利率，這帶來日元匯率飆升，並導致全球市場動盪。