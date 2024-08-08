鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至35.02元，預估目標價為600元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 12:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由33.62元上修至35.02元，其中最高估值50.35元，最低估值31.53元，預估目標價為600元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|50.35(36.69)
|52.38
|61.74
|最低值
|31.53(31.25)
|35
|37.73
|平均值
|37.06(33.84)
|40.22
|48.85
|中位數
|35.02(33.62)
|39.19
|48.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|602,286,370
|741,674,570
|839,179,550
|最低值
|488,126,040
|545,360,530
|586,396,500
|平均值
|557,408,020
|632,955,620
|701,761,130
|中位數
|557,584,000
|627,331,000
|676,977,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|21.44
|19.78
|59.98
|35.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|482,314,429
|537,191,932
|535,238,735
|412,780,439
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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