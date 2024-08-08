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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至35.02元，預估目標價為600元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 12:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由33.62元上修至35.02元，其中最高估值50.35元，最低估值31.53元，預估目標價為600元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值50.35(36.69)52.3861.74
最低值31.53(31.25)3537.73
平均值37.06(33.84)40.2248.85
中位數35.02(33.62)39.1948.2

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值602,286,370741,674,570839,179,550
最低值488,126,040545,360,530586,396,500
平均值557,408,020632,955,620701,761,130
中位數557,584,000627,331,000676,977,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS21.4419.7859.9835.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		482,314,429537,191,932535,238,735412,780,439

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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