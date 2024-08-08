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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)目標價調升至95元，幅度約5.56%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 12:10


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對台郡(6269-TW)提出目標價估值：中位數由90元上修至95元，調升幅度5.56%。其中最高估值100元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予台郡(6269-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立4位、保守悲觀1位。

台郡(6269-TW)今(8日)收盤價為80.6元。近5日股價下跌5.88%，相關零組件業近5日下跌7.05%，集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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集中市場加權指數20982.89-1.47%
台郡80.9-2.88%

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