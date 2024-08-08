鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)目標價調升至95元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 12:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對台郡(6269-TW)提出目標價估值：中位數由90元上修至95元，調升幅度5.56%。其中最高估值100元，最低估值70元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予台郡(6269-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立4位、保守悲觀1位。
台郡(6269-TW)今(8日)收盤價為80.6元。近5日股價下跌5.88%，相關零組件業近5日下跌7.05%，集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 蘋果軟板供應鏈台郡擬發行CB籌資30億元 最快Q3完成募集
- 蘋果軟板廠台郡切入AI伺服器感測及傳輸模組供應鏈 明年放量
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至4.81元，預估目標價為90元
- 盤中速報 - 台郡(6269)大跌7%，報81元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇