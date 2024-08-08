台股跌深又彈高 基金經理人：科技股沉澱後仍有戲

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-08 11:40

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台股近期暴漲暴跌，股民心情猶如洗三溫暖，國泰投信董事長張錫表示，短空因素引發市場恐慌，但 AI 大趨勢仍未變，屬於健康回檔，此時的低點正是檢視企業基本面的黃金時期，也是分批撿便宜的機會；國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢認為，待美國總統選舉結束，政治不確定性降低，科技股第四季可望醞釀反彈。

台股繼上周五單日跌破千點，本周上沖下洗，受中東衝突、日幣迅速升值等因素影響，5 日台股單日重挫 1807 點、跌幅 8.35% 刷新台股史上最大跌點與跌幅紀錄，所幸 6 日受惠美股跌幅收斂，盤後重新站回 20000 點，7 日台股更是開高走高，終場以漲 794 點、漲幅 3.87% 刷新單日最大漲點紀錄，今 (8) 日盤中一度下跌逾 570 點，失守 21000 點。

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國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，不只台股，目前全球股市在今年已漲多，加上時逢美國財報周，不確定性增多等因素影響，導致短線出現大幅震盪。

所幸台股今年累積漲幅仍較大，尚存回檔空間，在籌碼沉澱後，指數仍有望在第四季反彈，待年底美國總統選舉結束，政治不確定性降低，將有望穩定股市。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，投資人切記股市裡跌也是漲的一部分，面對指數修正更應調整心態，趁機檢視手中部位，汰弱轉強；且國發會公布 6 月景氣燈號也亮出紅燈，顯示台灣景氣表現穩健，目前台灣在科技股與成長股的獲利力道仍強勁，因此近期可留意基本面好又急跌的 AI 股，如權值王台積電、鴻海、聯發科。