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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科力斯QLYS-US的目標價調降至140元，幅度約13.85%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對科力斯(QLYS-US)提出目標價估值：中位數由162.5元下修至140元，調降幅度13.85%。其中最高估值185元，最低估值108元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予科力斯評價：積極樂觀5位、保持中立16位、保守悲觀4位。

科力斯今(8日)收盤價為125.34元。近5日股價下跌13.85%，標普指數下跌5.85%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股QLYS市場預估目標價

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