鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估下修至1.97元，預估目標價為11.77元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 06:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.07元下修至1.97元，其中最高估值2.87元，最低估值1.43元，預估目標價為11.77元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.87(2.87)
|3.2
|3.3
|最低值
|1.43(1.43)
|0.52
|0.76
|平均值
|2.01(2.04)
|1.88
|1.83
|中位數
|1.97(2.07)
|1.76
|1.88
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|360.10億
|353.23億
|346.06億
|最低值
|283.12億
|255.70億
|268.96億
|平均值
|319.98億
|313.39億
|308.36億
|中位數
|319.68億
|312.73億
|304.83億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.96
|0.22
|2.03
|3.61
|2.14
|營業收入
|218.95億
|138.38億
|215.80億
|292.61億
|284.66億
詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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