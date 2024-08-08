鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至16.35元，預估目標價為208.95元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 04:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對安信龍(AIZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由16.09元上修至16.35元，其中最高估值16.7元，最低估值15.6元，預估目標價為208.95元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16.7(16.7)
|18.35
|19.04
|最低值
|15.6(15.6)
|16.5
|17.94
|平均值
|16.25(16.09)
|17.31
|18.49
|中位數
|16.35(16.09)
|17.2
|18.49
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|118.21億
|124.85億
|127.05億
|最低值
|115.03億
|116.84億
|124.09億
|平均值
|117.13億
|121.27億
|125.08億
|中位數
|117.36億
|121.43億
|124.11億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.84
|6.99
|22.83
|5.05
|11.95
|營業收入
|100.73億
|100.84億
|101.88億
|101.93億
|111.32億
詳細資訊請看美股內頁：
安信龍(AIZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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