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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至16.35元，預估目標價為208.95元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 04:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對安信龍(AIZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由16.09元上修至16.35元，其中最高估值16.7元，最低估值15.6元，預估目標價為208.95元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值16.7(16.7)18.3519.04
最低值15.6(15.6)16.517.94
平均值16.25(16.09)17.3118.49
中位數16.35(16.09)17.218.49

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值118.21億124.85億127.05億
最低值115.03億116.84億124.09億
平均值117.13億121.27億125.08億
中位數117.36億121.43億124.11億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.846.9922.835.0511.95
營業收入100.73億100.84億101.88億101.93億111.32億

詳細資訊請看美股內頁：
安信龍(AIZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAIZ

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