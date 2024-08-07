鉅亨速報 - Factset 最新調查：丹普席伊麗國際(TPX-US)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為59.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對丹普席伊麗國際(TPX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.65元下修至2.56元，其中最高估值2.76元，最低估值2.49元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.76(2.76)
|3.25
|3.6
|3.76
|最低值
|2.49(2.6)
|2.72
|3.25
|3.66
|平均值
|2.6(2.67)
|2.99
|3.39
|3.71
|中位數
|2.56(2.65)
|3
|3.3
|3.71
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|50.36億
|53.32億
|55.57億
|58.19億
|最低值
|48.88億
|50.97億
|53.67億
|56.09億
|平均值
|49.49億
|52.04億
|54.69億
|57.14億
|中位數
|49.28億
|51.80億
|54.74億
|57.14億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.86
|1.64
|3.06
|2.53
|2.08
|營業收入
|31.06億
|36.77億
|49.31億
|49.21億
|49.25億
詳細資訊請看美股內頁：
丹普席伊麗國際(TPX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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