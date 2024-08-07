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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：丹普席伊麗國際(TPX-US)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為59.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對丹普席伊麗國際(TPX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.65元下修至2.56元，其中最高估值2.76元，最低估值2.49元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.76(2.76)3.253.63.76
最低值2.49(2.6)2.723.253.66
平均值2.6(2.67)2.993.393.71
中位數2.56(2.65)33.33.71

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值50.36億53.32億55.57億58.19億
最低值48.88億50.97億53.67億56.09億
平均值49.49億52.04億54.69億57.14億
中位數49.28億51.80億54.74億57.14億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.861.643.062.532.08
營業收入31.06億36.77億49.31億49.21億49.25億

詳細資訊請看美股內頁：
丹普席伊麗國際(TPX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTPX

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