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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：丹普席伊麗國際(TPX-US)EPS預估下修至2.67元，預估目標價為60.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 00:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對丹普席伊麗國際(TPX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.72元下修至2.67元，其中最高估值2.8元，最低估值2.6元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.8(2.8)3.383.63.98
最低值2.6(2.62)2.883.073.76
平均值2.69(2.7)3.133.43.87
中位數2.67(2.72)3.133.53.87

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值50.96億56.61億56.86億60.11億
最低值49.41億51.70億53.67億56.09億
平均值50.32億53.12億54.77億58.10億
中位數50.35億52.74億54.42億58.10億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.861.643.062.532.08
營業收入31.06億36.77億49.31億49.21億49.25億

詳細資訊請看美股內頁：
丹普席伊麗國際(TPX-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSTPX

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