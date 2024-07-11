鉅亨速報 - Factset 最新調查：丹普席伊麗國際(TPX-US)EPS預估下修至2.67元，預估目標價為60.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 00:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對丹普席伊麗國際(TPX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.72元下修至2.67元，其中最高估值2.8元，最低估值2.6元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.8(2.8)
|3.38
|3.6
|3.98
|最低值
|2.6(2.62)
|2.88
|3.07
|3.76
|平均值
|2.69(2.7)
|3.13
|3.4
|3.87
|中位數
|2.67(2.72)
|3.13
|3.5
|3.87
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|50.96億
|56.61億
|56.86億
|60.11億
|最低值
|49.41億
|51.70億
|53.67億
|56.09億
|平均值
|50.32億
|53.12億
|54.77億
|58.10億
|中位數
|50.35億
|52.74億
|54.42億
|58.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.86
|1.64
|3.06
|2.53
|2.08
|營業收入
|31.06億
|36.77億
|49.31億
|49.21億
|49.25億
詳細資訊請看美股內頁：
丹普席伊麗國際(TPX-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估上修至0.41元，預估目標價為5.69元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toast Inc - Class A(TOST-US)EPS預估上修至0.47元，預估目標價為28.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)EPS預估上修至5.23元，預估目標價為53.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：R1 RCM Inc.(RCM-US)EPS預估上修至0.06元，預估目標價為16.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇