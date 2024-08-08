鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global Inc(RBA-US)EPS預估上修至3.32元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 02:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對RB Global Inc(RBA-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.27元上修至3.32元，其中最高估值3.38元，最低估值3.13元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|3.38(3.4)
|3.81
|最低值
|3.13(3.07)
|3.32
|平均值
|3.29(3.26)
|3.6
|中位數
|3.32(3.27)
|3.64
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|43.32億
|45.89億
|最低值
|41.58億
|41.97億
|平均值
|42.54億
|44.44億
|中位數
|42.64億
|44.57億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.37
|1.56
|1.38
|2.86
|1.04
|營業收入
|13.19億
|13.77億
|14.17億
|17.34億
|36.80億
詳細資訊請看美股內頁：
RB Global Inc(RBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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