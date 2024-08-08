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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global Inc(RBA-US)EPS預估上修至3.32元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 02:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對RB Global Inc(RBA-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.27元上修至3.32元，其中最高估值3.38元，最低估值3.13元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年
最高值3.38(3.4)3.81
最低值3.13(3.07)3.32
平均值3.29(3.26)3.6
中位數3.32(3.27)3.64

市場預估營收

預估值2024年2025年
最高值43.32億45.89億
最低值41.58億41.97億
平均值42.54億44.44億
中位數42.64億44.57億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.371.561.382.861.04
營業收入13.19億13.77億14.17億17.34億36.80億

詳細資訊請看美股內頁：
RB Global Inc(RBA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRBA

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