鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為3.07元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 04:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.17元上修至0.17元，其中最高估值0.18元，最低估值0.15元，預估目標價為3.07元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.18(0.18)
|0.2
|0.22
|0.22
|最低值
|0.15(0.15)
|0.16
|0.17
|0.22
|平均值
|0.17(0.17)
|0.18
|0.2
|0.22
|中位數
|0.17(0.17)
|0.18
|0.2
|0.22
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|165.62億
|175.39億
|185.32億
|184.88億
|最低值
|143.65億
|152.83億
|167.73億
|184.88億
|平均值
|154.26億
|162.81億
|175.03億
|184.88億
|中位數
|152.65億
|161.20億
|172.67億
|184.88億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.19
|0.14
|0.15
|0.18
|0.18
|營業收入
|133.34億
|113.18億
|135.01億
|154.34億
|159.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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