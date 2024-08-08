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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為3.07元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 04:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.17元上修至0.17元，其中最高估值0.18元，最低估值0.15元，預估目標價為3.07元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.18(0.18)0.20.220.22
最低值0.15(0.15)0.160.170.22
平均值0.17(0.17)0.180.20.22
中位數0.17(0.17)0.180.20.22

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值165.62億175.39億185.32億184.88億
最低值143.65億152.83億167.73億184.88億
平均值154.26億162.81億175.03億184.88億
中位數152.65億161.20億172.67億184.88億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.190.140.150.180.18
營業收入133.34億113.18億135.01億154.34億159.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSABEV

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