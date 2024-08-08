鉅亨速報 - Factset 最新調查：凌雲邏輯(CRUS-US)EPS預估上修至6.77元，預估目標價為157.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 02:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對凌雲邏輯(CRUS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.39元上修至6.77元，其中最高估值7.44元，最低估值6.35元，預估目標價為157.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.44(7.32)
|8.65
|6.91
|最低值
|6.35(5.51)
|6.72
|6.91
|平均值
|6.76(6.41)
|7.38
|6.91
|中位數
|6.77(6.39)
|7.35
|6.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.45億
|21.71億
|19.90億
|最低值
|18.04億
|19.11億
|19.90億
|平均值
|18.70億
|20.07億
|19.90億
|中位數
|18.80億
|19.98億
|19.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.64
|3.62
|5.52
|3.09
|4.90
|營業收入
|12.81億
|13.69億
|17.81億
|18.98億
|17.89億
詳細資訊請看美股內頁：
凌雲邏輯(CRUS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 押寶AI功能帶動iPhone換機潮 蘋果本周股價有望寫逾兩年來佳績
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦爾坎材料(VMC-US)EPS預估下修至7.87元，預估目標價為290.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global Inc(RBA-US)EPS預估上修至3.32元，預估目標價為90.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：康捷國際物流EXPD-US的目標價調升至118元，幅度約4.42%
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇