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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：凌雲邏輯(CRUS-US)EPS預估上修至6.77元，預估目標價為157.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 02:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對凌雲邏輯(CRUS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.39元上修至6.77元，其中最高估值7.44元，最低估值6.35元，預估目標價為157.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.44(7.32)8.656.91
最低值6.35(5.51)6.726.91
平均值6.76(6.41)7.386.91
中位數6.77(6.39)7.356.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值19.45億21.71億19.90億
最低值18.04億19.11億19.90億
平均值18.70億20.07億19.90億
中位數18.80億19.98億19.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.643.625.523.094.90
營業收入12.81億13.69億17.81億18.98億17.89億

詳細資訊請看美股內頁：
凌雲邏輯(CRUS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRUS

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