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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村HST-US的目標價調降至21元，幅度約4.55%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 00:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)提出目標價估值：中位數由22元下修至21元，調降幅度4.55%。其中最高估值24元，最低估值17元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Host旅館及度假村評價：積極樂觀16位、保持中立4位、保守悲觀2位。

Host旅館及度假村今(8日)收盤價為16.19元。近5日股價下跌4.55%，標普指數下跌3.61%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HST市場預估目標價

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