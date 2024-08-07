鉅亨速報 - Factset 最新調查：維納多不動產信託VNO-US的目標價調升至26元，幅度約8.33%

綜合評級 - 共有15位分析師給予維納多不動產信託評價：積極樂觀0位、保持中立8位、保守悲觀7位。

維納多不動產信託今(7日)收盤價為31.19元。近5日股價上漲8.33%，標普指數下跌3.61%股價漲幅表現優於大盤。