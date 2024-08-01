鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村HST-US的目標價調降至22元，幅度約4.35%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)提出目標價估值：中位數由23元下修至22元，調降幅度4.35%。其中最高估值24元，最低估值17元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Host旅館及度假村評價：積極樂觀16位、保持中立4位、保守悲觀2位。
Host旅館及度假村今(1日)收盤價為16.735元。近5日股價上漲4.35%，標普指數上漲1.75%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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