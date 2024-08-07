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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估下修至1.13元，預估目標價為19.57元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.16元下修至1.13元，其中最高估值2.7元，最低估值0.75元，預估目標價為19.57元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.7(2.7)4.222.131.76
最低值0.75(0.75)1.281.361.69
平均值1.21(1.23)1.71.711.73
中位數1.13(1.16)1.511.691.73

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值431.52億458.05億491.94億480.19億
最低值404.19億423.33億428.63億480.19億
平均值413.55億435.19億454.64億480.19億
中位數414.62億435.55億453.94億480.19億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS--------1.36
營業收入523.22億472.94億421.66億419.66億459.96億

詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMX

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