鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估下修至1.13元，預估目標價為19.57元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.16元下修至1.13元，其中最高估值2.7元，最低估值0.75元，預估目標價為19.57元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.7(2.7)
|4.22
|2.13
|1.76
|最低值
|0.75(0.75)
|1.28
|1.36
|1.69
|平均值
|1.21(1.23)
|1.7
|1.71
|1.73
|中位數
|1.13(1.16)
|1.51
|1.69
|1.73
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|431.52億
|458.05億
|491.94億
|480.19億
|最低值
|404.19億
|423.33億
|428.63億
|480.19億
|平均值
|413.55億
|435.19億
|454.64億
|480.19億
|中位數
|414.62億
|435.55億
|453.94億
|480.19億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|1.36
|營業收入
|523.22億
|472.94億
|421.66億
|419.66億
|459.96億
詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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