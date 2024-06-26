鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估上修至1.26元，預估目標價為19.41元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 22:01
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.18元上修至1.26元，其中最高估值1.48元，最低估值1.03元，預估目標價為19.41元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.48(1.48)
|1.8
|2.1
|1.76
|最低值
|1.03(1.03)
|1.3
|1.45
|1.65
|平均值
|1.24(1.23)
|1.54
|1.74
|1.7
|中位數
|1.26(1.18)
|1.51
|1.73
|1.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|425.89億
|448.41億
|477.15億
|480.19億
|最低值
|396.85億
|419.59億
|432.68億
|480.19億
|平均值
|411.59億
|432.97億
|452.07億
|480.19億
|中位數
|409.85億
|433.08億
|449.81億
|480.19億
歷史獲利表現
|項目
|EPS
|營業收入
詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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