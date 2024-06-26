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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估上修至1.26元，預估目標價為19.41元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 22:01

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.18元上修至1.26元，其中最高估值1.48元，最低估值1.03元，預估目標價為19.41元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.48(1.48)1.82.11.76
最低值1.03(1.03)1.31.451.65
平均值1.24(1.23)1.541.741.7
中位數1.26(1.18)1.511.731.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值425.89億448.41億477.15億480.19億
最低值396.85億419.59億432.68億480.19億
平均值411.59億432.97億452.07億480.19億
中位數409.85億433.08億449.81億480.19億

歷史獲利表現

項目
EPS
營業收入

詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMX

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