鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估下修至1.18元，預估目標價為19.11元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.26元下修至1.18元，其中最高估值1.48元，最低估值1.03元，預估目標價為19.11元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.48(1.48)
|1.8
|2.1
|1.76
|最低值
|1.03(1.03)
|1.3
|1.42
|1.65
|平均值
|1.23(1.24)
|1.51
|1.73
|1.7
|中位數
|1.18(1.26)
|1.5
|1.73
|1.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|427.13億
|448.41億
|477.15億
|480.19億
|最低值
|396.85億
|423.64億
|432.68億
|480.19億
|平均值
|413.57億
|435.06億
|453.65億
|480.19億
|中位數
|412.08億
|435.77億
|455.04億
|480.19億
歷史獲利表現
|項目
|EPS
|營業收入
詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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