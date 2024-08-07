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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛彼迎ABNB-US的目標價調降至140元，幅度約6.67%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:15


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對愛彼迎(ABNB-US)提出目標價估值：中位數由150元下修至140元，調降幅度6.67%。其中最高估值190元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有44位分析師給予愛彼迎評價：積極樂觀12位、保持中立25位、保守悲觀7位。

愛彼迎今(7日)收盤價為111.6868元。近5日股價下跌6.67%，標普指數下跌3.61%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ABNB市場預估目標價

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