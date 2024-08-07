鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛彼迎ABNB-US的目標價調降至140元，幅度約6.67%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:15
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對愛彼迎(ABNB-US)提出目標價估值：中位數由150元下修至140元，調降幅度6.67%。其中最高估值190元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有44位分析師給予愛彼迎評價：積極樂觀12位、保持中立25位、保守悲觀7位。
愛彼迎今(7日)收盤價為111.6868元。近5日股價下跌6.67%，標普指數下跌3.61%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 愛彼迎(ABNB-US)大漲2.56%，報128.52美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛彼迎(ABNB-US)EPS預估下修至4.41元，預估目標價為150.00元
- 盤中速報 - S&P 500大漲1.52%，報5319.84點
- 盤中速報 - 愛彼迎(ABNB-US)大跌14.62%，報111.4美元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇