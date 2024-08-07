鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hamilton Lane Inc - Class A(HLNE-US)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為134.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Hamilton Lane Inc - Class A(HLNE-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.6元上修至4.79元，其中最高估值5.2元，最低估值4.42元，預估目標價為134.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.2(4.7)
|6.5
|7.68
|最低值
|4.42(4.42)
|5.03
|5.78
|平均值
|4.79(4.59)
|5.52
|6.73
|中位數
|4.79(4.6)
|5.37
|6.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.88億
|7.28億
|8.14億
|最低值
|5.49億
|6.69億
|7.88億
|平均值
|6.35億
|6.98億
|8.01億
|中位數
|6.47億
|7.03億
|8.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.15
|2.81
|3.98
|3.01
|3.69
|營業收入
|2.79億
|3.49億
|3.81億
|5.29億
|5.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Hamilton Lane Inc - Class A(HLNE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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