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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hamilton Lane Inc - Class A(HLNE-US)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為134.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Hamilton Lane Inc - Class A(HLNE-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.6元上修至4.79元，其中最高估值5.2元，最低估值4.42元，預估目標價為134.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.2(4.7)6.57.68
最低值4.42(4.42)5.035.78
平均值4.79(4.59)5.526.73
中位數4.79(4.6)5.376.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值6.88億7.28億8.14億
最低值5.49億6.69億7.88億
平均值6.35億6.98億8.01億
中位數6.47億7.03億8.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.152.813.983.013.69
營業收入2.79億3.49億3.81億5.29億5.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Hamilton Lane Inc - Class A(HLNE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHLNE

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