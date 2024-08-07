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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至0.8元，預估目標價為40.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.73元上修至0.8元，其中最高估值1.07元，最低估值0.45元，預估目標價為40.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.07(1.07)1.160.77
最低值0.45(0.45)0.510.65
平均值0.75(0.72)0.70.7
中位數0.8(0.73)0.660.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17.83億19.07億20.46億21.76億
最低值17.06億17.92億18.54億21.76億
平均值17.30億18.39億19.60億21.76億
中位數17.26億18.33億19.79億21.76億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入11.52億11.83億13.27億15.07億16.43億

詳細資訊請看美股內頁：
American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMH

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