鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至0.8元，預估目標價為40.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.73元上修至0.8元，其中最高估值1.07元，最低估值0.45元，預估目標價為40.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.07(1.07)
|1.16
|0.77
|最低值
|0.45(0.45)
|0.51
|0.65
|平均值
|0.75(0.72)
|0.7
|0.7
|中位數
|0.8(0.73)
|0.66
|0.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.83億
|19.07億
|20.46億
|21.76億
|最低值
|17.06億
|17.92億
|18.54億
|21.76億
|平均值
|17.30億
|18.39億
|19.60億
|21.76億
|中位數
|17.26億
|18.33億
|19.79億
|21.76億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|11.52億
|11.83億
|13.27億
|15.07億
|16.43億
詳細資訊請看美股內頁：
American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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