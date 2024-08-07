網銀國際增資GASH樂點公司32億元 深耕泛娛樂金流服務

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-07 19:04

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網銀國際今 (7) 日宣布增資 GASH 樂點公司 32 億元，增資後網銀國際持股將達 53.22 %，擴展 B2B / B2C 服務與市場規模，以多元遊戲金流、票券服務、虛實整合，讓各類客戶在國內與全球市場擁有快速創新、具有競爭力的串接應用。

網銀國際表示，多年來以扎實的研發能力與資訊安全實力，服務超過千萬會員與消費者，輔以 GASH 點數產品、金流服務及遍布國內外之通路與支付優勢為根基，連結泛娛樂資源，串連起線上線下娛樂生活圈，為遊戲商提供新型態推廣配套方案，並積極佈局全球金流，提供遊戲商具競爭力與快速便利技術的串接服務。

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秉持產業共榮共好，永續發展的企業精神，網銀國際以長期以來的成功經驗，期望為樂點的合作遊戲廠商帶來新優勢，包含擴大線上與線下通路合作增加覆蓋範圍，深耕海外拓展市場，與海外的通路合作夥伴建立合作關係，並針對不同的海外文化調整產品與策略配合當地需求。