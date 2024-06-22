網銀國際斥12.49億元取得威秀影城35.69%股權 成最大股東
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-22 10:33
網銀國際繼入主西門町絕色影城後，21 日宣布再以約 12.49 億元從香港橙天嘉禾集團取得威秀影城 35.69% 股份，成為威秀影城及其旗下子公司和業務的最大股東，包括威視電影和 SNOWTOWN 雪樂地等。
網銀國際表示，優質的電影內容與消費者觀看體驗相輔相成、缺一不可，其中，優質新穎的影城服務及數位消費體驗，是消費者旅程中關鍵一哩路，也是整合泛娛樂體驗與服務的一環。
網銀國際強調，有信心在威秀影城既有專業團隊經營下，一起帶給消費者創新的觀影體驗與多元整合的泛娛樂服務，未來會持續以消費者與顧客需求為中心推動影視產業發展，加強泛娛樂生態圈佈局。
除了實體影城通路布局推進，網銀國際影視將在今年發行超過 10 部電影，包含由香港大導演彭發執導的恐怖電影《宿》即將開拍，以及國際平台訂製的動作電影《刺客》，《周處除三害》翻拍韓版，均已進入拍攝籌備階段。
此外，7 月下旬還會主辦《YOUR VISION, OUR MISSION》劇本徵件比賽，與香港天下一集團、韓國 CJ ENM、新加坡 Clover Films 等國際夥伴，共同評選出具商業潛力的華語電影劇本。
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