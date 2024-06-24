智冠董事改選 網銀國際取得2席「無意參與營運及合作」

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-24 17:04

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今 (24) 舉行股東會，會中進行董事改選，大股東網銀國際提名的新創專家許毓仁、法學教授王志誠分別當選自然人董事與獨董，網銀強調，自始至終無意參與智冠運營，毫無興趣也無意有任何形式合作。

網銀國際也嚴正闡明指出，自始至終無意參與智冠運營，尤其經歷換股案後，對於如此一意孤行、漠視股東權益於不顧的公司，更是毫無興趣也無意有任何形式合作，此次推舉由非集團成員的自然人參與候選即為最佳證明。

網銀國際惟期許自然人董事都能本於自身專業判斷，未來皆以獨立自主精神，秉持專業善盡監督職權，提出適合的建議與指導方針，協助優化公司治理，為所有股東創造最大化利益、保障所有股東權益。

網銀國際表示，許毓仁為哈佛大學肯尼迪政府學院公共行政碩士，對於公共政策與科技發展之間的差距有領先而深入的觀察研究，能帶領台灣與國際對話，深化數位娛樂戰略思維。

王志誠則為國立政治大學法學博士，更是多家上市櫃公司董事，熟悉企業併購法律規範研究，對於信託法、證交法富有實務經驗，其在法學領域的深厚素養，相信能協助完善智冠公司治理。