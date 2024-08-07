CCL設備廠亞泰金屬上半年EPS 4.06元 掌握訂單數量20億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-07 18:44

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CCL(銅箔基板) 設備廠亞泰金屬 (6727-TW)，今 (7) 日公布最新獲利資訊，2024 年第二季稅稅後純益 5961 萬元，季增 32.27%，年增 1.51 倍，單季每股純益 2.23 元，2024 年上半年稅後純益 1.05 億元，年增 93.76%，每股純益 4.06 元。目前公司整體營運掌握度至 2025 年下半年，預估掌握的未結案訂單金額達 20 億元。

亞泰金屬 2024 年第二季營收 3.96 億元，毛利率 23.63%，季增 3.7 個百分點，年增 7.56 個百分點，第二季稅稅後純益 5961 萬元，季增 32.27%，年增 1.51 倍，單季每股純益 2.23 元。

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亞泰金屬 2024 年上半年營收 7.63 億元，毛利率 21.85%，年增 3.78 個百分點，上半年稅後純益 1.05 億元，年增 93.76%，每股純益 4.06 元。

亞泰金屬為專業的銅箔基板高階含浸與各式水平塗佈設備製造商，全力深化旗下儀電控制、含浸技術、塗佈、貼合、乾燥成膜、張力控制等關鍵核心技術，有效滿足市場對高精度、高穩定度和高效能生產設備的需求，且在楊梅二廠正式啟用，使得產線調度更加靈活，擴增多元產業客戶接單動能，增加市場競爭力。

亞泰金屬總經理黃源財指出，2024 年隨著各項 AI 應用發展，伺服器、低軌衛星、ASIC(特殊應用積體電路)、高階電信網通、電動車市場等需求顯著提升，加上因應中國終止 ECFA 部分產品關稅減讓及中美貿易戰等因素，都推進 CCL、PCB 相關大廠陸續增加資本支出投入及前往東南亞擴廠布局，不僅如此，隨著高階電子材料升級加速，且配合終端需求的製程要求，皆帶動旗下客戶對於增加設備力道明顯加大，挹注亞泰金屬整體營運掌握度至 2025 年下半年。

亞泰金屬進一步指出，公司仍持續擴大業務佈局、提升產品自製率，積極調配旗下楊梅一、二廠產品生產配置，除提高產線調度靈活性、組裝自製率和生產製程效率外，並可增加投入軟性基板、被動元件、複合材料等水平塗布相關應用設備生產組裝，挹注未來整體營運效益、市場競爭力持續提升，並持續奠定集團於全球銅箔基板高階含浸設備站穩領先地位。