平和環保上半年淨利小幅衰退2.69% 每股純益1.94元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-07 17:37

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平和環保 (6771-TW) 今 (7) 日公布最新獲利資訊，2024 年上半年稅後純益 5768 萬元，年減 2.69%，每股純益爲 1.94 元，公司指出，上半年獲利略低於去年同期，主因是第二季認列上市前現金增資員工認股一次性費用，以及因上市產生的費用。

平和環保 2024 年第二季營收 1.58 億元，毛利率 45.01%，季減 1.77 個百分點，年減 1.23 個百分點，稅後純益 2662 萬元，季減 15.58%，年減 13.2，每股純益 0.88 元。

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平和環保 2024 年上半年營收 3.09 億元，毛利率 45.88%，年增 0.71 個百分點，2024 年上半年稅後純益 5768 萬元，年減 2.69%，每股純益爲 1.94 元。

平和環保主管指出，由於 景氣平穩，平和環保廢水代處理業務穩定，第二季營收 1.58 億元，較去年同期成長 4.52%，但第二季認列上市前現金增資員工認股的一次性費用，以及因上市產生的費用，以致於上半年獲利略低於去年同期，若不計前述一次性費用，上半年獲利仍是保持成長。

研究機構普遍預測下半年景氣維持穩定，但指出製造產業復甦步調不一，且國際政經情勢仍有諸多變數，平和環保客戶涵蓋金屬表面處理、化工、紡織、電子、生技醫療等產業，客戶產業雖然分散，不過景氣復甦亦不同調，公司對第三季看法偏向謹慎保守。