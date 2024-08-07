平和環保上半年淨利小幅衰退2.69% 每股純益1.94元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-07 17:37
平和環保 (6771-TW) 今 (7) 日公布最新獲利資訊，2024 年上半年稅後純益 5768 萬元，年減 2.69%，每股純益爲 1.94 元，公司指出，上半年獲利略低於去年同期，主因是第二季認列上市前現金增資員工認股一次性費用，以及因上市產生的費用。
平和環保 2024 年第二季營收 1.58 億元，毛利率 45.01%，季減 1.77 個百分點，年減 1.23 個百分點，稅後純益 2662 萬元，季減 15.58%，年減 13.2，每股純益 0.88 元。
平和環保 2024 年上半年營收 3.09 億元，毛利率 45.88%，年增 0.71 個百分點，2024 年上半年稅後純益 5768 萬元，年減 2.69%，每股純益爲 1.94 元。
平和環保主管指出，由於 景氣平穩，平和環保廢水代處理業務穩定，第二季營收 1.58 億元，較去年同期成長 4.52%，但第二季認列上市前現金增資員工認股的一次性費用，以及因上市產生的費用，以致於上半年獲利略低於去年同期，若不計前述一次性費用，上半年獲利仍是保持成長。
研究機構普遍預測下半年景氣維持穩定，但指出製造產業復甦步調不一，且國際政經情勢仍有諸多變數，平和環保客戶涵蓋金屬表面處理、化工、紡織、電子、生技醫療等產業，客戶產業雖然分散，不過景氣復甦亦不同調，公司對第三季看法偏向謹慎保守。
由於各種產業受景氣變化影響的不確定性，平和環保仍積極拓展公司業務，創造未來業績成長空間，尤其致力於循環經濟效益，目前已量產再生混凝劑、提高廢水回收率，今年第二季加入營運的子公司平和材料則以高濃度氨氮廢水回收再利用為主，平和材料除了處理高氨氮廢水，並以高氨氮廢水資源循環回收再生氯化銨產品，再銷售給電鍍及金屬表面處理業，創造新的循環經濟商機。
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