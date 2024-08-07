鉅亨速報 - Factset 最新調查：恩康博思保健(EHC-US)EPS預估上修至4.17元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對恩康博思保健(EHC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.08元上修至4.17元，其中最高估值4.42元，最低估值4.04元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.42(4.4)
|5.14
|5.73
|5
|最低值
|4.04(4.01)
|4.4
|4.71
|5
|平均值
|4.17(4.13)
|4.64
|5.12
|5
|中位數
|4.17(4.08)
|4.55
|5.03
|5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53.27億
|58.10億
|63.08億
|66.50億
|最低值
|52.85億
|57.10億
|61.70億
|66.50億
|平均值
|53.12億
|57.75億
|62.40億
|66.50億
|中位數
|53.15億
|57.87億
|62.41億
|66.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.61
|2.85
|4.11
|2.70
|3.47
|營業收入
|46.05億
|46.44億
|51.22億
|43.49億
|48.01億
詳細資訊請看美股內頁：
恩康博思保健(EHC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aspen Technology Inc(AZPN-US)EPS預估上修至7.13元，預估目標價為225.05元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至3.81元，預估目標價為162.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至-4.75元，預估目標價為70.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至11.91元，預估目標價為188.00元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇