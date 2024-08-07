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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：恩康博思保健(EHC-US)EPS預估上修至4.17元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對恩康博思保健(EHC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.08元上修至4.17元，其中最高估值4.42元，最低估值4.04元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.42(4.4)5.145.735
最低值4.04(4.01)4.44.715
平均值4.17(4.13)4.645.125
中位數4.17(4.08)4.555.035

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值53.27億58.10億63.08億66.50億
最低值52.85億57.10億61.70億66.50億
平均值53.12億57.75億62.40億66.50億
中位數53.15億57.87億62.41億66.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.612.854.112.703.47
營業收入46.05億46.44億51.22億43.49億48.01億

詳細資訊請看美股內頁：
恩康博思保健(EHC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEHC

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