鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為40.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 00:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.7元上修至0.73元，其中最高估值1.07元，最低估值0.45元，預估目標價為40.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.07(1.07)
|1.12
|0.77
|最低值
|0.45(0.45)
|0.51
|0.63
|平均值
|0.71(0.71)
|0.69
|0.69
|中位數
|0.73(0.7)
|0.65
|0.68
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.83億
|19.07億
|20.54億
|21.87億
|最低值
|17.06億
|17.82億
|18.54億
|21.87億
|平均值
|17.32億
|18.41億
|19.62億
|21.87億
|中位數
|17.29億
|18.39億
|19.79億
|21.87億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|11.52億
|11.83億
|13.27億
|15.07億
|16.43億
詳細資訊請看美股內頁：
American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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