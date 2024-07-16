鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至3.57元，預估目標價為32.14元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 14:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.66元下修至3.57元，其中最高估值5.07元，最低估值2.5元，預估目標價為32.14元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.07(5.07)
|6.9
|6.88
|最低值
|2.5(2.5)
|2.4
|4.49
|平均值
|3.6(3.66)
|4.67
|5.42
|中位數
|3.57(3.66)
|4.52
|5.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|701.04億
|729.64億
|733.85億
|最低值
|610.78億
|595.43億
|612.56億
|平均值
|645.31億
|662.07億
|681.49億
|中位數
|645.97億
|679.11億
|688.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.42
|-0.64
|13.53
|10.21
|1.09
|營業收入
|706.15億
|532.70億
|765.71億
|798.44億
|682.75億
詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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