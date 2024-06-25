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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至3.84元，預估目標價為32.69元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 12:10

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.94元下修至3.84元，其中最高估值5.07元，最低估值3.22元，預估目標價為32.69元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.07(5.07)6.96.88
最低值3.22(3.4)3.54.5
平均值4(4.07)55.77
中位數3.84(3.94)4.985.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值704.38億729.79億733.70億
最低值614.19億599.51億614.74億
平均值649.35億663.15億680.72億
中位數650.74億679.11億683.75億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.42-0.6413.5310.211.09
營業收入706.15億532.70億765.71億798.44億682.75億

詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMT

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