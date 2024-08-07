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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：防特網(FTNT-US)EPS預估上修至2.02元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15


根據FactSet最新調查，共36位分析師，對防特網(FTNT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.76元上修至2.02元，其中最高估值2.19元，最低估值1.66元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.19(1.8)2.422.882.53
最低值1.66(1.66)1.811.922.35
平均值1.92(1.76)2.092.382.44
中位數2.02(1.76)2.082.42.44

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值59.02億68.57億79.29億104.35億
最低值57.37億62.81億68.19億82.13億
平均值58.24億65.52億73.77億92.24億
中位數58.41億65.44億73.83億90.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.370.580.731.061.46
營業收入21.56億25.94億33.42億44.17億53.05億

詳細資訊請看美股內頁：
防特網(FTNT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFTNT

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