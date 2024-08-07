鉅亨速報 - Factset 最新調查：防特網(FTNT-US)EPS預估上修至2.02元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對防特網(FTNT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.76元上修至2.02元，其中最高估值2.19元，最低估值1.66元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.19(1.8)
|2.42
|2.88
|2.53
|最低值
|1.66(1.66)
|1.81
|1.92
|2.35
|平均值
|1.92(1.76)
|2.09
|2.38
|2.44
|中位數
|2.02(1.76)
|2.08
|2.4
|2.44
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|59.02億
|68.57億
|79.29億
|104.35億
|最低值
|57.37億
|62.81億
|68.19億
|82.13億
|平均值
|58.24億
|65.52億
|73.77億
|92.24億
|中位數
|58.41億
|65.44億
|73.83億
|90.26億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.37
|0.58
|0.73
|1.06
|1.46
|營業收入
|21.56億
|25.94億
|33.42億
|44.17億
|53.05億
詳細資訊請看美股內頁：
防特網(FTNT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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