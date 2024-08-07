鉅亨速報 - Factset 最新調查：Maplebear Inc.(CART-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為44.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Maplebear Inc.(CART-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.08元上修至1.11元，其中最高估值1.54元，最低估值0.66元，預估目標價為44.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.54(1.54)
|2.2
|2.59
|2.05
|最低值
|0.66(0.66)
|0.79
|0.97
|1.03
|平均值
|1.1(1.06)
|1.32
|1.59
|1.6
|中位數
|1.11(1.08)
|1.27
|1.43
|1.73
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34.32億
|38.18億
|43.35億
|44.87億
|最低值
|33.04億
|34.79億
|36.95億
|38.58億
|平均值
|33.55億
|36.51億
|40.05億
|41.75億
|中位數
|33.52億
|36.46億
|39.80億
|41.79億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|-12.43
|營業收入
|14.77億
|18.34億
|25.51億
|30.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Maplebear Inc.(CART-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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