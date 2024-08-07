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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Maplebear Inc.(CART-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為44.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Maplebear Inc.(CART-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.08元上修至1.11元，其中最高估值1.54元，最低估值0.66元，預估目標價為44.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.54(1.54)2.22.592.05
最低值0.66(0.66)0.790.971.03
平均值1.1(1.06)1.321.591.6
中位數1.11(1.08)1.271.431.73

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值34.32億38.18億43.35億44.87億
最低值33.04億34.79億36.95億38.58億
平均值33.55億36.51億40.05億41.75億
中位數33.52億36.46億39.80億41.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-------12.43
營業收入14.77億18.34億25.51億30.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Maplebear Inc.(CART-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCART

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