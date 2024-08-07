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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：AramarkARMK-US的目標價調升至38元，幅度約4.11%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Aramark(ARMK-US)提出目標價估值：中位數由36.5元上修至38元，調升幅度4.11%。其中最高估值40元，最低估值35元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Aramark評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Aramark今(7日)收盤價為33.22元。近5日股價下跌4.11%，標普指數下跌3.61%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ARMK市場預估目標價

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