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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢瑞祥(HSIC-US)EPS預估下修至4.78元，預估目標價為76.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對漢瑞祥(HSIC-US)做出2024年EPS預估：中位數由5元下修至4.78元，其中最高估值5.1元，最低估值4.74元，預估目標價為76.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.1(5.1)5.666.126.4
最低值4.74(4.74)5.135.626.4
平均值4.9(4.92)5.45.916.4
中位數4.78(5)5.455.966.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值134.10億141.26億149.15億154.90億
最低值128.88億134.17億140.21億154.90億
平均值131.45億137.86億144.73億154.90億
中位數132.50億137.96億146.25億154.90億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.652.824.453.913.16
營業收入99.86億101.19億124.01億126.47億123.39億

詳細資訊請看美股內頁：
漢瑞祥(HSIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHSIC

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