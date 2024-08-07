鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢瑞祥(HSIC-US)EPS預估下修至4.78元，預估目標價為76.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對漢瑞祥(HSIC-US)做出2024年EPS預估：中位數由5元下修至4.78元，其中最高估值5.1元，最低估值4.74元，預估目標價為76.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.1(5.1)
|5.66
|6.12
|6.4
|最低值
|4.74(4.74)
|5.13
|5.62
|6.4
|平均值
|4.9(4.92)
|5.4
|5.91
|6.4
|中位數
|4.78(5)
|5.45
|5.96
|6.4
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|134.10億
|141.26億
|149.15億
|154.90億
|最低值
|128.88億
|134.17億
|140.21億
|154.90億
|平均值
|131.45億
|137.86億
|144.73億
|154.90億
|中位數
|132.50億
|137.96億
|146.25億
|154.90億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.65
|2.82
|4.45
|3.91
|3.16
|營業收入
|99.86億
|101.19億
|124.01億
|126.47億
|123.39億
詳細資訊請看美股內頁：
漢瑞祥(HSIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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