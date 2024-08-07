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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)EPS預估上修至0.55元，預估目標價為15.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 12:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.52元上修至0.55元，其中最高估值0.65元，最低估值0.34元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.65(0.65)1.061.280.94
最低值0.34(0.34)0.440.770.94
平均值0.53(0.52)0.750.960.94
中位數0.55(0.52)0.730.880.94

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值89.96億103.31億106.65億
最低值69.47億75.27億78.03億
平均值78.79億87.28億91.77億
中位數75.73億84.48億91.20億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.41-0.860.050.740.44
營業收入60.39億39.16億68.45億95.28億68.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSENLC

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