國台辦設「台獨頑固分子」專欄 震攝意味濃

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-07 13:47

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中國國台辦繼 6 月發布懲治「台獨」意見後，周三（7 日）新增「依法懲治『台獨』頑固分子」的專欄，內有「台獨」頑固分子清單、發言人動態等五個版塊，震懾意味濃厚。

據《大公文匯報》報導，進入專欄頁面，首先映入眼簾的是頁面頂部「依法懲治『台獨』頑固分子」的大標題，大標題字體做了加大加粗處理，「台獨」兩字是綠色，其餘字體是黑色，大標題後面的背景，是五星紅旗和法庭。

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在大標題下方，分為五個版塊，依次為：「清單在列的『台獨』頑固分子」、「中共中央台辦、國務院台辦發言人有關表態」、「法律文件」、「舉報清單在列的『台獨』頑固分子線索和罪行」、「舉報犯罪嚴重的新『台獨』頑固分子」。

在清單在列的「台獨」頑固分子版塊內，國台辦逐一列出列出蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等「台獨」頑固分子。國台辦還在網頁下方公布了線索舉報郵箱。

公安部網站也新增了「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄。

《大公文匯報》指出，國台辦、公安部上述新變化，表明大陸高度重視依法懲治「台獨」頑固分子，再次向「台獨」頑固分子敲響警鐘。