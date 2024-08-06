〈陸港盤後〉 中國A股市場隨亞股走高 三大指數齊揚

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-06 16:30

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中國 A 股市場周二（6 日）隨亞股走高，三大指數收盤同步走高，滬指漲 0.23%。

滬指漲二收盤漲 0.23% 報 2,867.28 點，深證成指漲 0.82% 報 8,463.86 點，創業板指漲 1.25% 報 1,627.36 點，兩市成交額合計人民幣 6,542 億元。

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教育、醫藥、旅遊、零售、房地產、釀酒等類股走高，網遊、太陽能光電產業鏈股活躍；保險族群大幅下挫，銀行、券商類股也走低。

香港恒生指數周二收盤跌 0.31%，報 16,647.34 點，恒生科技指數漲 0.09%，報 3,342.52 點。

A 股市場隨亞股走高。日本日經 225 指數周二收盤飆漲 10.23%，報 34,675.46 點，日股周一收盤狂跌 12.4%。

韓國股市綜合股價指數收盤大漲 3.3%，寫下 2023 年 11 月 6 日以來最大單日漲幅，韓股周一收盤重摔 8.78%。

一些分析師認為，投資人從美國經濟即將衰退的恐慌情緒中逐漸平復，從而調整了對日股等亞洲市場的投資策略。

美國供應管理協會周一公布的數據顯示，7 月 ISM 服務業採購經理人指數（PMI）反彈至 51.4，符合市場預期。就業指數則躍升 5 點至 51.1，表明上周非農報告可能誇大了勞動力市場的疲軟。

Ritholtz Wealth Management 分析師 Callie Cox 針對美國經濟分析道，經濟尚未出現危機，但美國確實處於危險區，聯準會（Fed）需要提防就業市場的風險。

摩根大通（小摩）交易部門也認為，美國科技股的拋售可能已經「基本完成」，市場「接近」逢低買進的技術機會。

「總體而言，我們認為，逢低買進的技術時機正在接近，我們的技術性布倉指標可能會在未來幾天進一步下跌。」小摩持倉情報部門主管 John Schlegel 寫道：「話雖如此，我們能否獲得強勁反彈，可能取決於未來的宏觀數據。」