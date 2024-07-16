鉅亨速報 - Factset 最新調查：尖峰材料(SUM-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為50.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 02:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對尖峰材料(SUM-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.7元下修至1.67元，其中最高估值2.24元，最低估值1.3元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.24(2.24)
|3.18
|3.63
|最低值
|1.3(1.3)
|1.91
|2.38
|平均值
|1.71(1.72)
|2.35
|2.78
|中位數
|1.67(1.7)
|2.23
|2.59
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|47.91億
|52.25億
|52.25億
|最低值
|39.08億
|41.98億
|43.49億
|平均值
|42.63億
|45.95億
|47.04億
|中位數
|42.49億
|45.63億
|46.48億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.51
|1.18
|1.26
|2.26
|2.39
|營業收入
|22.22億
|23.32億
|24.10億
|24.13億
|26.19億
詳細資訊請看美股內頁：
尖峰材料(SUM-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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