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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：尖峰材料(SUM-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為50.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 02:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對尖峰材料(SUM-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.7元下修至1.67元，其中最高估值2.24元，最低估值1.3元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.24(2.24)3.183.63
最低值1.3(1.3)1.912.38
平均值1.71(1.72)2.352.78
中位數1.67(1.7)2.232.59

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值47.91億52.25億52.25億
最低值39.08億41.98億43.49億
平均值42.63億45.95億47.04億
中位數42.49億45.63億46.48億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.511.181.262.262.39
營業收入22.22億23.32億24.10億24.13億26.19億

詳細資訊請看美股內頁：
尖峰材料(SUM-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUM

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