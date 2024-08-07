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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至33.62元，預估目標價為567.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 12:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由33.24元上修至33.62元，其中最高估值36.69元，最低估值31.25元，預估目標價為567.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值36.69(36.69)41.8847.62
最低值31.25(31.25)34.137.27
平均值33.84(33.68)38.0242.33
中位數33.62(33.24)38.5542.22

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值583,177,130741,674,570839,179,550
最低值488,126,040545,360,530586,396,500
平均值549,687,290616,807,020694,905,530
中位數553,170,000614,221,100677,023,030

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS21.4419.7859.9835.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		482,314,429537,191,932535,238,735412,780,439

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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