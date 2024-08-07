鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至33.62元，預估目標價為567.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 12:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由33.24元上修至33.62元，其中最高估值36.69元，最低估值31.25元，預估目標價為567.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|36.69(36.69)
|41.88
|47.62
|最低值
|31.25(31.25)
|34.1
|37.27
|平均值
|33.84(33.68)
|38.02
|42.33
|中位數
|33.62(33.24)
|38.55
|42.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|583,177,130
|741,674,570
|839,179,550
|最低值
|488,126,040
|545,360,530
|586,396,500
|平均值
|549,687,290
|616,807,020
|694,905,530
|中位數
|553,170,000
|614,221,100
|677,023,030
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|21.44
|19.78
|59.98
|35.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|482,314,429
|537,191,932
|535,238,735
|412,780,439
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨號貼文看更多
下一篇