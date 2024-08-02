高齡產業健康博覽會登場 結合科技大秀三大亮點趨勢

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-02 15:40

由生策會、生策中心主辦的第一屆高齡健康產業博覽會今 (2) 日登場，科技結合高齡健康，在展會中展示三大亮點趨勢，包含 AI 助陣醫療現場、電信業主攻健康管理 APP，以及運用智慧科技守護長者。

總統賴清德今天也出席開幕典禮，於致詞時指出，政府將努力朝三個方向前進，首先是政府與產業需攜手並進；第二個是要導入科技，特別要導入 AI，讓醫療有更創新的應用，未來政府也會大力投資，包含設立資料中心、設置超級電腦等；第三個是要立足台灣、放眼世界，希望透過三個面向讓高齡產業可以順利發展，同時達成健康台灣目標。

根據資料統計，2025 年台灣 65 歲以上人口預計達 468 萬，高齡族群的增加也促使科技廠與上市櫃公司積極投入相關產業，從快速篩檢腦中風和心血管疾病的醫療技術、遠距醫療與個人化健康管理、以及針對銀髮族的住宅和智慧家電。

宏碁 (2357-TW)、仁寶 (2324-TW) 與長佳智能分別展示 AI 醫療相關產品，為骨質疏鬆、腦中風以及老人憂鬱症帶來解方。

宏碁旗下宏碁智醫展示「智骨篩」，為全台首款利用胸腔 X 光影像分析骨質密度的智慧醫材，並透過 AI 評估骨質疏鬆風險。仁寶的「憂可視腦波壓力評估系統」是一款 AI 輔助、非侵入式的腦波分析工具，提升長輩心理健康。

另外，長佳智能「腦出血檢測系統」和「心電圖分析軟體」針對長輩常見的腦中風、心血管疾病等問題提供解方，前者利用 AI 自動分析非造影頭部 CT 影像，檢測急性腦出血特徵；後者則可辨識 12 種心律不整及心肌梗塞，輔助醫師快速辨識心臟異常。

電信業則主攻健康管理 APP，中華電信 (2412-TW)「是方 i 健康 App」整合運動、飲食、睡眠和健康數據，通過 AI 分析個人健康分數和風險指數。遠傳電信 (4904-TW) 的「Health 健康 + App」結合遠距診療和自主健康管理，管理多項健康數據，提供個人化健康諮詢、就醫預約及視訊看診服務。