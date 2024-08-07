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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估下修至35.37元，預估目標價為582.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 08:10


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2024年EPS預估：中位數由35.59元下修至35.37元，其中最高估值41.92元，最低估值30.54元，預估目標價為582.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值41.92(42.52)49.5846.59
最低值30.54(30.54)33.7835.33
平均值35.66(36.17)39.1941.65
中位數35.37(35.59)39.4842.04

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值118,978,350132,367,000137,239,560
最低值101,866,000108,468,000110,950,000
平均值108,423,550117,987,750125,873,850
中位數106,179,360118,365,100125,414,510

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS38.3245.9663.8719.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,428,698109,956,674135,365,51079,955,520

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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