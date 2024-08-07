鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估下修至35.37元，預估目標價為582.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 08:10
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2024年EPS預估：中位數由35.59元下修至35.37元，其中最高估值41.92元，最低估值30.54元，預估目標價為582.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|41.92(42.52)
|49.58
|46.59
|最低值
|30.54(30.54)
|33.78
|35.33
|平均值
|35.66(36.17)
|39.19
|41.65
|中位數
|35.37(35.59)
|39.48
|42.04
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|118,978,350
|132,367,000
|137,239,560
|最低值
|101,866,000
|108,468,000
|110,950,000
|平均值
|108,423,550
|117,987,750
|125,873,850
|中位數
|106,179,360
|118,365,100
|125,414,510
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|38.32
|45.96
|63.87
|19.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,428,698
|109,956,674
|135,365,510
|79,955,520
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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