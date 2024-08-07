亞泥攜手淡江大學 助偏鄉點燃學生化學熱情

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-07 10:15

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炎熱的暑假，亞洲水泥花蓮廠內，6 日迎來一輛造型特別的小貨車，不僅能展開成為舞台，還能化身為實驗室。這是由淡江大學科學教育中心精心打造的行動化學車，透過車上的儀器設備和化學老師表演的魔術秀，引領花蓮偏鄉國中小學生，進入化學的奇幻領域，啟發他們對科學的熱情。

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淡江團隊也帶來三款與眾不同的實驗課程，「無機肉粽」實驗是首次把具有減碳效果的慢砌水泥，引入科普活動中，學生們透過漫畫和文字敘述，了解化學元素、水泥成分以及凝結原理，還能動手作創意小物；「繽紛復活蛋」實驗，則是比較石膏和水泥差異，並使用鍍膜現象，激發學生想像力，創作出獨一無二的復活節彩蛋。

而「屬於我的洗手乳」則是介紹市售清潔產品所用的界面活性劑和其他添加成份，同時讓學生學著調配洗手乳，透過生活中熟悉的事物在實驗中認識化學，所有實驗成果，都能帶回家珍藏，還能在和親友分享時，重溫實驗內容與所學知識。

淡江團隊透過簡易實驗和顏色變化，讓學員理解酸鹼中和的化學反應。(圖：亞泥提供)

有參與活動的學生提到，這樣的化學課程既新奇又有趣，尤其喜歡動手實驗環節，也有學生認為，在觀察化學反應的過程中，體會到原來化學不是枯燥的元素符號，而是充滿魅力的奇妙世界。

淡江大學科學教育中心主任王伯昌表示，「化學遊樂趣」每年都會開發新的實驗活動，有的針對社會時事議題，有的參考在地產業特色，希望讓校園教育跳脫課本框架，更親近生活，讓學生對於化學課程不再卻步。

亞泥總經理李坤炎強調，和淡江大學科學教育中心的合作，不只有助提高學生對化學的理解，更能讓他們認識到建材在生活中的重要性，期待企業和學術機構攜手，增加學生學習機會，促進產學研融合，培養更多具備科學素養人才。