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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至4.23元，預估目標價為105.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.35元下修至4.23元，其中最高估值5.69元，最低估值2.56元，預估目標價為105.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值5.69(5.69)9.637.53
最低值2.56(3.47)4.465.16
平均值4.03(4.5)6.336.3
中位數4.23(4.35)5.776.25

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值34,410,00038,105,00037,595,230
最低值29,085,00031,863,00035,378,000
平均值30,639,81034,579,87036,651,640
中位數30,359,54034,241,00036,816,660

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.864.9498.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,079,03929,129,71032,524,68825,421,687

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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