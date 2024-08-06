鉅亨速報 - Factset 最新調查：力智(6719-TW)EPS預估下修至5.39元，預估目標價為320元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 22:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對力智(6719-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.45元下修至5.39元，其中最高估值6.05元，最低估值4.63元，預估目標價為320元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.05(6.05)
|11.51
|15.96
|最低值
|4.63(4.63)
|7.11
|9.21
|平均值
|5.34(5.42)
|9.07
|12.59
|中位數
|5.39(5.45)
|8.95
|12.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3,987,000
|5,363,000
|6,078,510
|最低值
|3,477,000
|4,214,000
|4,631,880
|平均值
|3,717,300
|4,753,180
|5,355,190
|中位數
|3,707,000
|4,760,000
|5,355,190
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.63
|14.85
|15.75
|6.27
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,037,375
|6,084,955
|5,950,897
|4,199,287
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6719/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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