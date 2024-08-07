鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)目標價調降至105.5元，幅度約12.95%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對聯茂(6213-TW)提出目標價估值：中位數由121.2元下修至105.5元，調降幅度12.95%。其中最高估值152元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予聯茂(6213-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立5位、保守悲觀1位。
聯茂(6213-TW)今(6日)收盤價為76.5元。近5日股價下跌16.3%，相關零組件業近5日下跌9.79%，集中市場加權指數下跌7.75%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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