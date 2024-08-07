search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)目標價調降至105.5元，幅度約12.95%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對聯茂(6213-TW)提出目標價估值：中位數由121.2元下修至105.5元，調降幅度12.95%。其中最高估值152元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予聯茂(6213-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立5位、保守悲觀1位。

聯茂(6213-TW)今(6日)收盤價為76.5元。近5日股價下跌16.3%，相關零組件業近5日下跌9.79%，集中市場加權指數下跌7.75%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數20501.023.38%
聯茂76.5-2.05%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏弱
聯茂

90.48%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty