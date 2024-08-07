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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估上修至8.34元，預估目標價為165元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對文曄(3036-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.12元上修至8.34元，其中最高估值17.5元，最低估值6.22元，預估目標價為165元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值17.5(17.5)20
最低值6.22(6.22)9.65
平均值10.08(9.98)14.54
中位數8.34(8.12)13.93

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值987,211,0001,269,926,000
最低值838,200,000978,700,000
平均值939,839,8301,103,458,170
中位數957,482,0001,092,610,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.248.619.965.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		594,518,813571,197,118447,896,117353,152,195

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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