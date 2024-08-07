鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估上修至8.34元，預估目標價為165元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對文曄(3036-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.12元上修至8.34元，其中最高估值17.5元，最低估值6.22元，預估目標價為165元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|17.5(17.5)
|20
|最低值
|6.22(6.22)
|9.65
|平均值
|10.08(9.98)
|14.54
|中位數
|8.34(8.12)
|13.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|987,211,000
|1,269,926,000
|最低值
|838,200,000
|978,700,000
|平均值
|939,839,830
|1,103,458,170
|中位數
|957,482,000
|1,092,610,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.24
|8.61
|9.96
|5.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|594,518,813
|571,197,118
|447,896,117
|353,152,195
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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