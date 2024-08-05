營收速報 - 聯茂(6213)7月營收27.26億元年增率高達32.19％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:16
今年1-7月累計營收為164.77億元，累計年增率19.81%。
最新價為78.1元，近5日股價下跌-9.31%，相關零組件業下跌-2.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4163 張
- 外資買賣超：+4857 張
- 投信買賣超：+3 張
- 自營商買賣超：-697 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|27.26億
|32%
|3%
|24/6
|26.48億
|48%
|-0%
|24/5
|26.54億
|55%
|16%
|24/4
|22.93億
|19%
|8%
|24/3
|21.30億
|-5%
|24%
|24/2
|17.22億
|-17%
|-25%
聯茂(6213-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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