search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 聯茂(6213)7月營收27.26億元年增率高達32.19％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:16


聯茂(6213-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣27.26億元，年增率32.19%，月增率2.95%。

今年1-7月累計營收為164.77億元，累計年增率19.81%。

最新價為78.1元，近5日股價下跌-9.31%，相關零組件業下跌-2.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4163 張
  • 外資買賣超：+4857 張
  • 投信買賣超：+3 張
  • 自營商買賣超：-697 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 27.26億 32% 3%
24/6 26.48億 48% -0%
24/5 26.54億 55% 16%
24/4 22.93億 19% 8%
24/3 21.30億 -5% 24%
24/2 17.22億 -17% -25%

聯茂(6213-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收聯茂

相關行情

台股首頁我要存股
聯茂78.1-9.92%
美元/台幣32.639-0.54%

相關權證

聯茂法興 槓桿0

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty