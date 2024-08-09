〈陸港盤後〉A股三大指數收黑 成交量創近兩年低 香港恒指重返萬七大關

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:33

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中國 A 股三大指數周五 (9 日) 開高走低，滬深兩市成交量創近兩年新低，但貴州茅台因財報成績亮眼而成交額居冠，香港股市則開高走高，恒生指數重新收復一萬七千點大關。

上證指數今日收跌 0.27% 至 2862.19 點，深證成指跌 0.62% 至 8393.7 點，創業板指跌 0.98% 至 1595.4 點，兩市成交額合計人民幣 5631 億元，較周四量縮 568 億元，為前年 10 月 11 日以來新低。

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大盤方面，醫藥類股集體調整，河化股跌停，新和成跟花園生物等多股跌超 5%；商業航太等高股持續下挫，航太動力等跌停。

房地產類股逆勢走強，世聯行、深物業 A 漲停，消費電子概念活躍，凱盛科技、宜安科技等多股漲停。新型城鎮概念、PCB、銀行、有色等類股漲幅居前，網路遊戲、醫藥、教育、商業航太概念等跌幅居前。

貴州茅台今年上半年歸母淨利年增 15.9% 至 416.96 億人民幣，第二季營收年增 17%% 至 369.66 億人民幣，歸母淨利年增 16.1% 至 176.3 億人民幣，業績超越市場預期。

國泰君安出具研究報告指出，貴州茅台今年次季業績超預期，彰顯經營韌性。公司發布現金分紅回報規劃，推動特別分紅常態化，計畫 2024-26 年每年兩次現金分紅、分紅率不低於 75%，預計今年將派發第二筆分紅，股東回報力道超市場預期。

此外，自 7 月以來公司積極控貨挺價，批價持續上漲，散裝價格重回 2400 人民幣以上，多措施多管齊下提振業界信心。國泰君安也將貴州茅台股票目標價維持在 2240.12 人民幣，重申「增持」評等。

根據 Choice 統計數據，在滬深兩市可交易 A 股中，周五上漲個股有 1198 檔，下跌有 3662 檔，平盤個股 227 檔，扣除當日上市新股後共 41 檔個股漲停，26 檔跌停。以產業類別來看，漲停個股主要集中在電子、醫藥生物、建築裝飾等行業。

香港恒生指數周五收高 1.17% 至 17,090.23 點，恒生科技指數漲 2.08% 至 3436.8 點，國企指數收高 1.29% 至 6017.85 點，紅籌指數收紅 0.89% 至 3554.56 點。

盤面上，汽車、軟體、智慧家庭、乳業、消費性電子、中國房地產開發商等類股漲幅居前，理想汽車與恆大汽車均收漲超 5%。



根據中國全國乘聯會數據，上月電動車國內零售滲透率首次超過 50%，達 51.1%，年增 15 個百分點，意味在乘用車終端銷售中，電動車銷量已超過燃油車成為中國車市主流。乘聯分會統計，2021 年至 2023 年，中國電動車零售滲透率分別達 14.8%、27.6% 及 35.7%。內地先前設定的目標是 2025 年電動車滲透率達到 20%，目標提前三年完成目標。