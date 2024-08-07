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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至0.49元，預估目標價為150.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 06:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.48元上修至0.49元，其中最高估值0.87元，最低估值-0.99元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.87(0.87)2.514.123.47
最低值-0.99(-0.99)-2.350.911.89
平均值0.22(0.19)0.812.592.92
中位數0.49(0.48)1.152.63.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值135.10億177.28億196.66億203.59億
最低值120.00億121.00億142.91億154.48億
平均值128.77億148.53億171.86億179.39億
中位數129.83億148.61億170.96億178.85億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.45-2.63-1.63-15.740.75
營業收入39.40億55.87億128.14億136.04億107.71億

詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVNA

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